Nehezen indult, de győzelemmel kezdett a francia válogatott

Gyatra első félidőt követően beindultak a franciák, előbb Kylian Mbappé használt ki egy jó kiugratást, majd Bradley Barcola indult be jól és átemelte a kapust. A hajrában szépített ugyan Szenegál, de egy percre rá Mbappé újra gólt lőtt, így nyert 3-1-re a francia csapat.