Gyatra első félidőt követően beindultak a franciák, előbb Kylian Mbappé használt ki egy jó kiugratást, majd Bradley Barcola indult be jól és átemelte a kapust. A hajrában szépített ugyan Szenegál, de egy percre rá Mbappé újra gólt lőtt, így nyert 3-1-re a francia csapat.
A következő élő közvetítés része Kylian Mbappé duplázott a vébén, két rekordot is megdöntött kezdésként
Nehezen indult, de győzelemmel kezdett a francia válogatott
Dan Mullan/Getty Images
Bradley Barcola gólja Szenegál ellen.
Dan Mullan/Getty Images
Bradley Barcola gólja Szenegál ellen.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!