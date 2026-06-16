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A következő élő közvetítés része Kylian Mbappé duplázott a vébén, két rekordot is megdöntött kezdésként

Nehezen indult, de győzelemmel kezdett a francia válogatott

Bradley Barcola gólja Szenegál ellen.
Dan Mullan/Getty Images
Bradley Barcola gólja Szenegál ellen.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 16. 23:11
Bradley Barcola gólja Szenegál ellen.
Dan Mullan/Getty Images
Bradley Barcola gólja Szenegál ellen.

Gyatra első félidőt követően beindultak a franciák, előbb Kylian Mbappé használt ki egy jó kiugratást, majd Bradley Barcola indult be jól és átemelte a kapust. A hajrában szépített ugyan Szenegál, de egy percre rá Mbappé újra gólt lőtt, így nyert 3-1-re a francia csapat.

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