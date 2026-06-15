A nagy esélyesnek tartott spanyol labdarúgó-válogatott meglepetésre 0-0-s döntetlent játszott az újonc Zöld-foki Köztársaság csapatával, hiába állt be a hajrában Lamine Yamal és Nico Williams is.
A következő élő közvetítés része Yamal sem segített: csak döntetlent játszottak a spanyolok a vb-újonccal
Világszenzáció: a Zöld-foki Köztársaság pontot rabolt az Eb-győztes Spanyolországtól
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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