labdarúgássportspanyol válogatottfoci vb 2026
A következő élő közvetítés része Yamal sem segített: csak döntetlent játszottak a spanyolok a vb-újonccal

Világszenzáció: a Zöld-foki Köztársaság pontot rabolt az Eb-győztes Spanyolországtól

Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 15. 19:56
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A nagy esélyesnek tartott spanyol labdarúgó-válogatott meglepetésre 0-0-s döntetlent játszott az újonc Zöld-foki Köztársaság csapatával, hiába állt be a hajrában Lamine Yamal és Nico Williams is.

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