Sok dolgot láttunk már mérkőzések előtti kezdőrúgások terén, különösen az NB I-ből, de azért az OTP Bank Liga tud még újat mutatni. Az őszi szezon záró fordulójában a MOL Vidi FC-Ferencváros rangadón speciel egy pap végezte el a kezdőrúgást – ám előtte még gyorsan meg is áldotta a kezdőkört.

I think he just blessed the ground pic.twitter.com/dcFszVmleh

— 🇭🇺 Gayle (bmb) 🇭🇺 (@Magyar_bmb) 2018. december 16.