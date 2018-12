Visszatért a győzelem útjára a Barcelona

A címvédő Barcelona 2-0-ra verte a vendég Villarrealt a spanyol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának vasárnapi játéknapján. Az összecsapáson Gerard Piqué a 36. percben szerzett vezetést a házigazdáknak, viszont végképp csak a 87. percben sikerült a mérkőzést Carles Alena találatával.

A Barcelona ezt megelőzően két fordulóban maradt nyeretlen, most viszont ismét a tabella élére ugrott, és ott is marad, ha a Sevilla nem gyűjti be a három pontot az Alavés vendégeként.

Eredmények – La Liga, 14. forduló Barcelona – Alaves 2-0 (1-0)

Girona-Atlético Madrid 1-1 (1-0)

Real Betis-Real Sociedad 1-0 (1-0)

szombaton játszották:

Real Madrid-Valencia 2-0 (1-0)

Getafe-Espanyol 3-0 (0-0)

Valladolid-Leganés 2-4 (0-2)

Celta Vigo-Huesca 2-0 (1-0)

pénteken játszották:

Rayo Vallecano-Eibar 1-0 (0-0)

