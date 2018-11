Sokat fognak még vitatkozni a Liverpool győztes góljáról

Friss történet, hogy a Southampton támadója, Charlie Austin kikelt magából egy játékvezetői ítélet ellen és amellett érvelt, hogy a világ legnézettebb bajnokságában, a Premier League-ben is be kellene vezetni a videóbíró használatát. Ezek után rögtön az első vasárnapi meccs után itt az újabb kétes ítélet.

Rég láttunk ilyen őszinte kirohanást egy focistától Egy les miatt érvénytelenített gól miatt fakadt ki a Southampton játékosa és a videóbírót követeli a Premier League-be.

A 41. percben járt a Liverpool – Fulham összecsapás, 0-0 volt az állás, amikor Mitrovic a liverpooli kapuba fejelt. Az asszisztens emelte a zászlaját, les miatt érvénytelenítették a találatot, és amíg a vendégjátékosok reklamáltak, addig a Pool gyorsan elvégezte a szabadrúgást, Alexander-Arnold kiugratta Szalah-t, aki higgadtan befejezte a támadást.

A Pool gólja:

Egyből nagy vita támadt a neten és a közvetítésekben, hogy hibázott-e a játékvezető, Paul Tierney a visszajátszások alapján belógott az egyik védő. Persze millimétereken múlt a szituáció, amit szabad szemmel talán nem is lehetett volna jól megítélni. Ugyanakkor felerősödtek a vélemények, hogy Austinnak igaza volt és szükség van a VAR-ra. Egyelőre még nincs meg az időpontja, mikor vezetik be, de már ebben a szezonban is tesztelik.

Ezt a gólt nem adták meg:

Visszatérve a mérkőzésre, az a gól eléggé visszavetette a Fulhamet, a Liverpool pedig ezt kihasználva a második félidő elején eldöntötte a mérkőzést, Shaqiri duplázta meg az előnyt. Mivel a Fulham nem sok veszélyt jelentett a hazai kapura, így csendesen pörgött le a mérkőzés.

A Liverpool győzelmével a tabella élére ugrott, 12 mérkőzésen ez a kilencedik győzelme volt három döntetlen mellett. 17.30-tól rendezik a manchesteri rangadót, a City visszaelőzheti Jürgen Klopp csapatát.

Eredmény – Premier League, 12. forduló Liverpool – Fulham 2-0 (1-0) Gólszerzők: Szalah (41.), Shaqiri (53.)

Nyitókép: Alex Livesey/Getty Images