Botrány Barcelonában, kihúzta a gyufát a 150 milliós sztár

Áll a bál az FC Barcelonánál, miután kiderült, hogy a csapat szerdai edzéséről hiányzó Ousmane Dembélé egyszerűen elfelejtett szólni, hogy ne számítsanak rá. A 21 éves játékos csak jóval később jelezte, hogy bélhuruttal szenved éppen.

A 150 millió eurós játékost nem tudták elérni a klub alkalmazottai, aztán amikor mégis sikerült, odabökte, hogy az orvosok megengedték neki, hogy otthon maradjon.

A nagyobb probléma, hogy ha még el is hiszi neki ezt az indokot a klub, a két fél között nem ez az első konfliktus: az elmúlt időben többször is késve érkezett az edzésekre, és állítólag a szakemberek által előírt diétát sem tartja be.