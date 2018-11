Icardi nélkül vágott egy ötöst az Inter

Az Internazionale sorozatban hetedik győzelmét aratta az olasz labdarúgó-bajnokságban: a milánói kék-feketék a Serie A 11. fordulójának szombati játéknapján ötöt vágtak a Genoának, raádásul Mauro Icardi nélkül.

Roberto Gagliardini nyitotta a gólok sorát, ráadásul később is betalált, amivel ez volt az első meccse a 24 éves olasz középpályásnak, amelyen egynél többször talált be. Rajta kívül Matteo Politano talált be, ezzel vezetett sokáig 3-0-ra az Inter, ám a hazai csapat a hosszabbításban további két gólt is szerzett Joao Mário és a csereként beálló Radja Nainggolan révén, így lett kiütés a vége.

Győzelmével három pontra megközelítette az egy meccsel kevesebbet játszó Juventust a milánói klub.

Végeredmény – Serie A, 11. forduló Internazionale–Genoa 5–0

Gólszerző: Gagliardini 14., 49., Politano 16., Joao Mário 91., Nainggolan 94.

Nyitókép: Emilio Andreoli/Getty Images