Simeone fia megadta a módját első válogatottbeli góljának

Lionel Messi nélkül állt fel a világbajnokság utáni első mérkőzésére az argentin labdarúgó-válogatott, amely Guatemalával találkozott Los Angelesben.

Mauro Icardo és Paulo Dybala csak a kispadon kapott helyet, a menesztett Jorge Sampaoli helyére ideiglenesen kinevezett Lionel Scaloni pedig öt újoncot pakolt a kezdőbe, köztük a River Plate középpályását, Gonzalo Martínezt, valamint a Fiorentina csatárát, Giovanni Simeonét, akinek apja, Diego 106 alkalommal húzta magára a világoskék-fehér mezt.

Nos, Martínez és a kis Simeone is góllal nyitott az argentin válogatottban, mivel Guatemala nem tudott komoly ellenállást kifejteni, és a kétszeres világbajnok egy félidő alatt három gólt rámolt be. Martínez büntetőből talált be, majd Giovani Lo Celso küldött egy bombát a kapu jobb oldalába, aztán Simeone oldotta meg ügyesen a helyzetét, simán kicselezett egy védőt, majd éles szögből bevágta a labdát.

A második félidőben már nem született újabb gól, Argentínára magyar idő szerint szerda hajnalban komolyabb feladat vár, amikor a hozzá hasonlóan vb-nyolcaddöntős Kolumbiával találkozik.