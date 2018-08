Ennél jobb dolog nem is történhetett volna a megtépázott olasz focival

Szombaton 18 órakor a Chievo-Juventus mérkőzéssel kezdetét veszi az olasz bajnokság 2018-2019-es idénye, amelynek Cristiano Ronaldo érkezésével a szokásosnál is egyértelműbb esélyese a Juve. Előzetesünkben végigvettük az élcsapatokat, és megnéztük, milyen változások történtek és mi várható az új szezonban.

Az AC Milanba jöttek is ketten, mentek is ketten

Valószínűleg nem tévedünk, ha azt írjuk, soha még ennyien nem várták a Chievo idénybeli első bajnokiját.

Persze most sem a veronai kiscsapatnak szól az érdeklődés, hanem annak, hogy a nyár legnagyobb fogásaként a Juventushoz igazoló Cristiano Ronaldo szombat este 18 órai kezdettel játssza le első tétmeccsét új klubjában.

Az biztos, hogy az utóbbi években kissé lesajnált, megtépázott nimbuszú Serie A-ra nagyon ráfért egy kurrens világsztár érkezése, főleg, hogy 1958 óta az idei volt az első vébé, amelyre az olasz válogatott nem jutott ki.

A Juve már az edzésmunkában és a gólszerzésben is sztahanovnak számító portugál érkezése is bőven kilógott fölfelé a mezőnyből, hiszen a zsinórban szerzett hét bajnoki cím óriási rekord, de Ronaldo nem is a Serie A miatt fontos, sokkal inkább azért,

mert a torinóiak 1996 óta nem tudták megnyerni a Bajnokok Ligáját.

Ronaldóval minden esély megvan arra, hogy ez a lassan kínosan hosszúvá váló sorozat megszakadjon, bár az is igaz, hogy a Juve mellett még megannyi csapatot fel tudunk sorolni (Real, Barca, Manchester City, PSG, Atlético, Liverpool), amelynek nagyjából ugyanennyi esélye van arra, hogy megszerezze az áhított kupát.

Bár Buffon a PSG-hez távozott, a helyére érkező Perin a Serie A egyik legígéretesebb – de az utóbbi években a sérülései miatt egyben a legpechesebb – kapusa, Szczesnyvel ketten megnyugtató megoldásnak tűnnek, a Ronaldo melletti másik meglepetésigazolás, az egy év után visszatérő Bonucci pedig tovább szilárdíthatja az átjáróháznak eddig sem nevezhető védelmet.

Bonuccival éppen ellentétes utat járt be Higuaín, aki Caldarával egyetemben a Milanhoz került, de az argentin támadót Ronaldo érkezése miatt kevesen fogják visszasírni, hiszen mindig megkapta, hogy a nagy meccseken szinte használhatatlan.

A Juve legnagyobb kihívója az Inter lehet, amelynek nem sikerült elérnie, hogy tovább gyengüljön a Real, hiszen Modric végül maradt a BL-győztesnél, de így is remekül erősített. Ráadásul a közvetlen riválisokat is gyengítette, hiszen a holland belső védő, De Vrij a Laziótól, a középpályát felszántó belga középpályás, Radja Nainggolan pedig a Romától érkezett, előbbi ingyen, utóbbi 38 millió euróért, és két játékosért.

Nainggolan kimaradt a belgák bronzzal végződő vb-menetelésből, a hozzá hasonló harcost egy ilyen élmény minden bizonnyal feltüzel, amiből az Inter csak profitálhat. Az Atléticótól megszerzett horvát Vrsaljko viszont ott volt a vébén, ráadásul jól ismeri a Serie A-t, mivel korábban a Genoában és a Sassuolóban is játszott, ő is nagy erősítés lehet, ahogyan a Racingtól érkezett Lautaro Martínez is berobbanhat a Serie A-ba, az Atlético elleni felkészülési meccsen szerzett gólja legalábbis meggyőző volt.

Az Internél a legnagyobb kérdés az, hogy a nemzetközi porondra hat év után visszatérő csapat hogy fogja bírni a kettős terhelést, bár a keret elég mélynek tűnik ahhoz, hogy Spalletti ne kifacsart játékosokat küldjön pályára.

Az előző idényben a Napoli nagyrészt a rövid cserepad miatt nem tudta letaszítani a trónról a Juvét, a legfontosabb emberek már csak vonszolták magukat a szezon végén. Sarri azóta már a Chelsea edzője, a Napolihoz Ancelotti érkezett, és hozott magával egy jó nagy kérdőjelet is.

A nagycsapatok közül a Napolié a legnehezebb sorsolás, az első tíz fordulóban a Lazióval, a Milannal, a Fiorentinával, a Juventusszal és a Romával is megmérkőzik, miközben a BL-ben is virítania kellene valamit.

A Napoli elnöke, De Laurentiis egyértelműen azért hozta Ancelottit, hogy a csapat megnyerje a bajnokságot, úgyhogy baljós előjelnek tűnik, hogy a felkészülési időszakban a Liverpooltól 5-0-ra, a Wolfsburgtól 3-1-re kapott ki a Napoli. Az alapcsapatból csak Reina kapus és a Sarrit követő Jorginho távozott, ergo Ancelotti remek anyagból dolgozhat, mégsem irigyeljük a háromszoros BL-győztest, mert a léc magasra van téve, Sarrival tavaly a 91 pontos teljesítmény sem volt elég az aranyhoz.

A tavalyi év legnagyobb meglepetését a Roma okozta, azzal, hogy a bajnoki bronz mellé egy BL-elődöntőt is fel tudott mutatni, benne a Barca bravúros kivégzésével. A Roma két alappillérét is elvesztette a már említett Nainggolan, valamint a Liverpoolba igazoló Alisson távozásával, úgyhogy Di Francescóra nagy feladat vár, főleg, hogy a tucatnyi új érkezőt is csapattá kellene gyúrnia.

Akik közül a PSG-ben epizódszerepre kárhoztatott, de nagyon pengés Pastore, a Milan-nevelésként az Atalantánál kiteljesedő Cristante, valamint az apja nyomdokaiba vágyó Kluivert tűnik a legkomolyabb erősítésnek.

Alisson tavaly sok meccset hozott a Romának, ha a helyére érkező svéd Olsen meg tudja közelíteni a teljesítményét, akkor ismét fontos pozíciókért lesz harcban a csapat.

A Lazio az utolsó pillanatban bukta el a BL-szereplést májusban, egészen drámai módon, hiszen egy döntetlen is elég lett volna az Inter ellen, de a milánóiak 3-2-re győzni tudtak az Olimpicóban, így ők kerültek oda a húsosfazékhoz. Immobile maradt, ez az ellenfeleknek rossz, a Lazio-drukkereknek szuper hír, hiszen 29 góljával Icardival holtversenyben gólkirályi címet szerzett az előző idényben, ráadásul az utolsó pillanatig ostromolt Milinkovic-Savic sem cserélte le az égszínkék mezt.

A Lazio tavaly nagyon pofás támadójátékot produkált, 89 góljával a bajnokság legtermékenyebb csapata volt, és ha ezt a mennyiséget esetleg nem sikerül megismételni, ettől még az első négybe bekúszhat a csapat,

hiszen a két legnagyobb érték megtartása mellett okosan igazolt, a Sevillától érkező Correa, valamint a Firenzéből ingyen megszerzett, a horvátokkal vb-ezüstérmes Badelj is hasznára lehet a csapatnak.

A Milan számára gyászosan indult a nyár, mivel a pénzügyi Fair Play megsértése miatt kizárták a csapatot az EL-ből, majd a hiteltartozását visszafizetni képtelen kínai tulajdonostól az amerikai Elliott Management befektetési alap tulajdonába került. A folytatás aztán szebbre sikerült, hiszen a Milan mégis indulhat az EL-ben, és jött a 20 gólra simán képes Higuaín, vele együtt pedig az a Caldara, aki Romagnolival évekre megoldhatja a két belső védő posztját.

Strinic használható balhátvéd, Bakayokóval ütősebb lehet a középpálya, Reina pedig jól jöhet akkor, mikor Gattuso pihentetni szeretné Donnarummát. A Milan kapott egy hét haladékot, mivel első meccsét a genovai tragédia miatt elhalasztották,

utána viszont megy Nápolyba és fogadja a Romát, az a két meccs megmutathatja, hol is a helye a piros-feketéknek a mezőnyben.

Az általunk megnézett fogadóirodáknál 1,4 körüli szorzóval adják a Juventus újabb bajnoki címét, a második és harmadik helyre pedig az Intert és a Napolit várják. Az alsóházban várhatóan a SPAL, Empoli, Cagliari, Chievo, Frosinone ötös küzd majd azért, hogy jövőre is élőben lássa Ronaldót.

Sokáig kérdéses volt, melyik csatorna közvetíti az olasz meccseket, majd egy nappal a bajnokság rajtja előtt kiderült, marad a Diginél a Serie A. Akinek nincs ilyen csatornája, annak érdemes ellátogatnia a Tippmixpro oldalára, ahol egy regisztráció után élőben követhetők a találkozók.