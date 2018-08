Jó passza nem volt, de az ellenfelet szétrúgta

Kenedynek egyetlen jó passza nem volt a Cardiff City elleni bajnoki első félidőjeejében, így a Newcastle United brazilja 2010 óta az első mezőnyjátékos a Premier League-ben, akinek egy félidőn át nem volt pontos átadása. Akkor Nikola Kalinic volt képtelen megjátszani a társakat a Birmingham Citynél.

A Chelsea-től kölcsönbe érkező, 22 éves brazil szélső még annak is örülhet, hogy végigjátszhatta az első 45 percet. Kenedy Camarasába rúgott bele a 33. percben, érthetetlen, hogy az amúgy jól helyezkedő játékvezető hogy nem vette észre mindezt.

Craig Pawson a második félidőben már nem habozott, a hátulról ellenfele lábára csúszó Haydennek azonnal felmutatta a piros lapot. 2007 óta először történt meg, hogy egy cserejátékost azonnali pirossal állítsanak ki.

1 – Isaac Hayden is the first substitute to be given a straight red in the Premier League since Hal Robson-Kanu for West Brom vs Burnley in August 2017. Naughty. pic.twitter.com/j8Cjs8cG8D

— OptaJoe (@OptaJoe) 2018. augusztus 18.