Lemondta a válogatottságot a horvátok vb-ezüstérmes csatára

A nyári világbajnokságon döntőbe jutó horvát válogatott alapembere, Mario Mandzukic a Instagram-oldalain jelentette be, hogy lemondja a válogatottságot. Levelében úgy fogalmazott a 32 éves csatár, hogy nehéz, de helyes döntést hozott, mivel mostantól csak a klubkarrierjére koncentrálhat a Juventusnál.

Nehéz, mert tudom, mennyi örömöt okoztunk a győzelmekkel. Nehéz, mert nincs annál felemelőbb érzés, mint amikor megszólal a himnusz a mérkőzések előtt. Nehéz, mert tudom, milyen nagy megtiszteltetés viselni a címeres mezt, és nehéz, mert tudom, soha többé nem térek vissza. Mégis ez a legmegfelelőbb alkalom a búcsúra

– fogalmazott a vb-ezüstéremmel búcsúzó Mandzukic, aki 2007 óta tagja a horvát válogatottnak, amelyben 89 mérkőzésen 33 gólt szerzett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mario Mandžukić MM 17 (@mariomandzukic_official) által megosztott bejegyzés, Aug 14., 2018, időpont: 4:55 (PDT időzóna szerint)

Érdekesség egyébként, hogy a napokban a spanyol válogatottból is visszavonult az utóbbi években meghatározó szerepet betöltő Gerard Piqué és David Silva is. Könnyen lehet, hogy az elkövetkezendő hetekben többen is hasonló bejelentést tesznek még kortársaik közül.

