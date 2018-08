Szabics Imre orra előtt dobták fejbe a partjelzőt

Szabics Imre korábbi csapata, a Sturm Graz, csütörtökön a ciprusi AEK LArnacát fogadta Európa Liga selejtezőn. A 36-szoros magyar válogatott támadó Franco Foda osztrák kapitány segítőjeként volt jelen és azt látta, hogy nagyon nem ment a hazaiaknak – 0-0-ás első félidő után előbb Truyols talált be a 46. percben, majd a 74-ben Trickovski növelte a vendégek előnyét kettőre.

A 78. percben szöglethez készültek a vendégek, amikor a a nézőtérről berepül egy teli műanyag pohár, amely pont fejbe találta a svéd asszisztenst. Peter Magnusson a váratlan ütéstől elterült a földön, felszakad a feje, arcát vér borította el.

Négy percig állt a játék, a csapatokat a játékvezető berendelte az öltözőbe, majd úgy döntött, folytatják a mérkőzést, amelybe gól már nem, csak haza részről egy piros lap fért bele.

Alighanem a mérkőzésnek ezzel még nincs vége, az UEFA Fegyelmi Bizottsága előtt folytatódik.

Európa Liga, 3. selejtezőkör, első mérkőzések, eredmények:

Sturm Graz (osztrák)-AEK Larnaca (ciprusi) 0-2 (0-0)

Sevilla (spanyol)-VMFD Zalgiris (litván) 1-0 (1-0)

Cork City (ír)-Rosenborg (norvég) 0-2 (0-2)

Glasgow Rangers (skót)-NK Maribor (szlovén) 3-1 (1-1)

Hajduk Split (horvát)-FCSB (román) 0-0

Hibernian (skót)-Molde (norvég) 0-0

Sarpsborg 08 (norvég)-Rijeka (horvát) 1-1 (0-0)

Spartak Zlatibor Voda (szerb)-Bröndby (dán) 0-2 (0-1)

The New Saint (walesi)-Midtjylland (dán) 0-2 (0-2)

CSZKA Szófia (bolgár)-FC Köbenhavn (dán) 1-2 (1-0)

Nordsjaelland (dán)-Partizan Beograd (szerb) 1-2 (0-1)

Basaksehir (török)-Burnley (angol) 0-0

Besiktas (török)-LASK Linz (osztrák) 1-0 (1-0)

Genk (belga)-Lech Poznan (lengyel) 2-0 (1-0)

Olimpija Ljubljana (szlovén)-Helsinki JK (finn) 3-0 (1-0)

Olimpiakosz Pireusz (görög)-Luzern (svájci) 4-0 (3-0)

Vitesse (holland)-Basel (svájci) 0-1 (0-0)

Zorja Luhanszk (ukrán)-Braga (portugál) 1-1 (0-0)

Legia Warszawa (lengyel)-Dudelange (luxemburgi) 1-2 (1-1)

Slovan Bratislava (szlovák)-Rapid Wien (osztrák) 2-1 (1-1)

Alaskert (örmény)-CFR Cluj (román) 0-2 (0-1)

Hapoel Haifa (izraeli)-Atalanta (olasz) 1-4 (1-2)

Spartaks Jurmala (lett)-Suduva (litván) 0-1 (0-0)

RB Leipzig (német)-Universitatea Craiova (román) 3-1 (1-0)

Apollon Limasszol (ciprusi)-Dinamo Breszt (fehérorosz) 4-0 (0-0)

Dinamo Minszk (fehérorosz)-Zenit (orosz) 4-0 (3-0)

Hapoel Beer-Seva (izraeli)-APOEL (ciprusi) 2-2 (1-2)

Ludogorec (bolgár)-HSK Zrinjski Mostar (bosnyák) 1-0 (1-0)

FK Mariupol (ukrán)-Bordeaux (francia) 1-3 (1-2)

Sheriff Tiraspol (moldovai)-Valur Reykjavík (izlandi) 1-0 (0-0)

Sigma Olomouc (cseh)-Kajrat Almati (kazah) 2-0 (1-0)

Torpedo Kutaiszi (georgiai)-Kukesi (albán) 5-2 (4-1)

FK AS Trencín (szlovák)-Feyenoord (holland) 4-0 (3-0)

Jagiellonia (lengyel)-Gent (belga) 0-1 (0-0)

FK Ufa (orosz)-Progrés Niedercorn (luxemburgi) 2-1 (1-0)

kedden játszották:

FC Pjunik (örmény)-Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 0-0