Így kell egy csődbe ment klubból három év alatt sikercsapatot csinálni

A másodosztályban bajnok Empoli csapata után a Parma is biztosította feljutását az olasz labdarúgó-élvonalba.

Az utolsó fordulóban a Parma 2-0-ra nyert a Spezia otthonában, a Frosinone viszont házigazdaként 2-2-es döntetlent játszott a Foggia együttesével, így a parmaiak végeztek az automatikus feljutást jelentő második helyen a Serie B-ben.

Amikor a Parma-játékosok megtudták, hogy a Frosinone nem nyert és feljutottak:

Goosebumps: Parma win their match, they’re waiting to hear Frosinone’s result & then their fans cheering tell them all they need to know

Welcome back @1913parmacalcio, you’ve been missed 😢👏 pic.twitter.com/NCrUj5AcBG

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 2018. május 18.