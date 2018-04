Ez csak egy lista arról, hogy Messi miben a legjobb a spanyol bajnokságban

Az Opta az egyik legjobb Twitter-csatorna, mindig érdekes focistatisztikákat tesznek közzé. Most hétfőn arról tweeteltek, hogy Lionel Messi mely mutatókban vezet a spanyol bajnokságban. Elképesztő lista.

10 – Lionel Messi is the player with the most … in La Liga 2017/18:

Goals – 32

Goals from outside the box – 8

Direct free-kick goals – 6

Assists – 12

Shots – 187

Chances created – 82

Passes in opp half – 1484

Dribbles – 269

Through balls- 16

Touches in opp box – 282

Omnipresent pic.twitter.com/odPvBuugX7

— OptaJose (@OptaJose) April 30, 2018