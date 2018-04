Elég komoly monoklit szedett össze Lewandowski a BL-meccsen

A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőinek legcsendesebb párharca volt a Bayern – Sevilla, a bajorok az idegenbeli 2-1-es győzelem után otthon 0-0-át játszottak és jutottak be a négy közé. Ne higgyük ugyanakkor, hogy nem volt kemény a küzdelem, erre tökéletes példa Robert Lewandowski képe, amin az látható, hogy egy fejpárbajnál elég komoly monoklit szedett össze – könyöklést reklamált a játékvezetőnél.

Robert Lewandowski 😡😡😡 pic.twitter.com/y9wipqpGB0 — 101 Great Goals (@101greatgoals) April 12, 2018

A későbbiekben egy bokasérülés miatt is ápolni kellett, de tudta folytatni. Végül a 77. percben cserélte le a lengyelt Jupp Heynckes.

A Bayern mellett az AS Roma, a Liverpool és a címvédő Real Madrid jutott be a négy közé, azaz négy különböző ország is képviselteti magát az elődöntőben. Pénteken tartják a sorsolást.