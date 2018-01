Szívrohamot kapott a szünetben az edző, nem folytatják a német bajnokit

A Rangadó a német Bild információira hivatkozva azt írja, hogy a Darmstadt-Kaiserslautern Bundesliga II-es bajnoki félidejében az öltözőben összeesett a vendégek vezetőedzője, Jeff Strasser. A 43 éves menedzser szívrohamot kapott.

A Kaiserslautern a Twitteren annyit közölt eddig, hogy Strassert kórházba szállították, míg a hazaiak jobbulást kívántak.

A szurkolók közben közösen elénekelték a Liverpool és a Dortmund fanatikusai között népszerű You will never walk alone, azaz Sosem leszel egyedül című nótát, hogy ezzel is a támogatásukról biztosítsák a szakvezetőt, a klubot és a hozzátartozókat.

A mérkőzést 0-0-nál szakították félbe.