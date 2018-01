Véresre rúgták Cristiano Ronaldót

A címvédő Real Madrid 7-1-re legyőzte a vendég Deportivo La Coruna együttesét a spanyol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának vasárnapi játéknapján. Annak ellenére gólfesztivált rendeztek a fővárosiak, hogy a vendégek szereztek vezetést a 23. percben. Zinedine Zidane együttese azonban nagy erőket mozgósított a győzelem érdekében, ami kifizetődött.

Tíz percig tartott a vendégek öröme, Marcelo passzából Nacho egyenlített, sőt a 41. percben, Gareth Bale szerzett szenzációs gólt egy okos csavarással. A második félidőben aztán elgázolta ellenfelét a hazai csapat: az 58. percben Bale fejelt gólt, tíz perccel későtt Cristiano Ronaldo parádés sarkazós passzából Luka Modric hajszálpontos lövéssel talált be, majd hosszas erőlködést követően Ronaldo, maga is betalált.

Később előre vetődve gólt fejelt a Real hetese, így rögtön duplával törte meg a gólcsendet. Üröm az örömben, hogy a menteni igyekvő védő úgy fejbe rúgta a portugált, hogy hosszas ápolásra szorult, felszakadt a szemöldöke és csúnyán vérzett a feje.

Cristiano Ronaldo left bloodied after scoring – so borrows physio’s phone to check the damage 📱 😂https://t.co/b41eBbyb52 pic.twitter.com/NeMQKbd0JL

— Mirror Football (@MirrorFootball) 2018. január 21.