„Küzdj és bízva bízzál” – ilyen volt a Ferencváros–Panathinaikosz Európa Liga-meccs

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Kőrös Gábor
admin Szajki Bálint
2026. 01. 23. 11:30
A Ferencváros hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Panathinaikosszal az Európa Liga alapszakaszának hetedik fordulójában, amivel megőrizte helyét a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között. A mérkőzésen többször is vezethetett volna a görög együttes, ám végül egy büntetővel az FTC került előnybe, azonban egy kései bombagóllal pontot mentettek a vendégek.
