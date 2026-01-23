Sport
„Küzdj és bízva bízzál” – ilyen volt a Ferencváros–Panathinaikosz Európa Liga-meccs
Kőrös Gábor / 24.hu
A Ferencváros hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Panathinaikosszal az Európa Liga alapszakaszának hetedik fordulójában, amivel megőrizte helyét a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között. A mérkőzésen többször is vezethetett volna a görög együttes, ám végül egy büntetővel az FTC került előnybe, azonban egy kései bombagóllal pontot mentettek a vendégek.
