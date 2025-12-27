akadályfutásatlétikachris brashermelbourne 1956
„Hittük, hogyha van egy álmod, akkor megváltoztathatod a világot” – részegen vette át az olimpiai aranyát a brit atléta

admin Pincési László
2025. 12. 27. 17:59
Barratts / PA Images via Getty Images

Az 1956-os olimpiának sok sztárja volt, elég, ha csak a magyar vonatkozást nézzük: miközben az ország forradalmi lázban égett, a sportolók 26 érmet, közte kilenc aranyat nyertek a távoli kontinensen. A tornász Keleti Ágnes háromszor, a kardvívó Kárpáti Rudolf kétszer állhatott a dobogó legfelső fokára, miközben a nemzetközi sportélet a négyszeres bajnok tornászt, Larissza Latinyinát éltette.

De volt egy sportoló, aki mondhatni a semmiből bukkant elő: Chris Brasher a 3000 méteres akadályfutást nyerte meg, éppen egy magyar atléta, Rozsnyói Sándor előtt. De miért kellett mattrészegen átvennie az aranyérmet? Erről (is) szól a történetünk.

