„Hittük, hogyha van egy álmod, akkor megváltoztathatod a világot” – részegen vette át az olimpiai aranyát a brit atléta

Az 1956-os olimpiának sok sztárja volt, elég, ha csak a magyar vonatkozást nézzük: miközben az ország forradalmi lázban égett, a sportolók 26 érmet, közte kilenc aranyat nyertek a távoli kontinensen. A tornász Keleti Ágnes háromszor, a kardvívó Kárpáti Rudolf kétszer állhatott a dobogó legfelső fokára, miközben a nemzetközi sportélet a négyszeres bajnok tornászt, Larissza Latinyinát éltette.

De volt egy sportoló, aki mondhatni a semmiből bukkant elő: Chris Brasher a 3000 méteres akadályfutást nyerte meg, éppen egy magyar atléta, Rozsnyói Sándor előtt. De miért kellett mattrészegen átvennie az aranyérmet? Erről (is) szól a történetünk.