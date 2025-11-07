Sport
A futballban lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni – képeken a Fradi Ludogorec elleni győzelme
Mohos Márton / 24.hu
Idén harmadszor találkozott egymással az FTC és a Ludogorec a nemzetközi porondon, és a bolgár csapat ezúttal sem tudta legyőzni a magyar bajnokot. Sőt az idei második budapesti fellépéséről is három kapott góllal térhetett haza, az augusztusi BL-selejtezőn 3-0-ra, most pedig az EL-ben 3-1 nyert az FTC. Robbie Keane szerint ez volt a legjobb meccse a Fradival a nemzetközi porondon, és csapatának elég jók az esélyei arra, hogy a legjobb nyolcban végezzen az alapszakaszban, és ezáltal egyből a nyolcaddöntőbe jusson.
