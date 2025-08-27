„Undorítónak és helytelennek tartom ezt az egészet” – kifakadt a női síugró, amiért meztelenre kellett vetkőzniük a kötelező vizsgálathoz

2023-ban vezették be a síugrásban a 3D-s testvizsgálatot, hogy elejét vegyék a különféle manipulációknak.

Az amerikai síugrónő, Paige Jones most egy podcastben arról panaszkodott, mennyire kellemetlen volt, hogy a kötelezően előírt vizsgálatot, amely során anyaszült meztelenre kell vetkőzniük a versenyzőknek, egy férfi végezte el.

„Teljesen le kellett vetkőznünk, a korábbi évekkel és a korábbi protokollal ellentétben semmilyen ruha nem maradhatott rajtunk.

Levetették a bugyinkat és széttárt lábbal kellett állnunk, aztán 3-5 másodperc után továbbengedett minket. Az orvos azt mondta, hogy ne izguljunk, mert nőgyógyászként dolgozik, de nagyon kínos volt, hogy egy ismeretlen férfi előtt kellett meztelenre vetkőznünk teljesen váratlanul

– idézte az Eurosport a 22 éves Jonest.

Aki azt is hozzátette, bár felajánlották számukra, hogy megtagadhatják a vizsgálatot amiatt, hogy férfi orvost rendeltek ki, ő ezt illúziónak nevezte, mert akit nem vizsgáltak meg, az nem indulhatott a versenyen.

„Undorítónak és helytelennek tartom ezt az egészet, ezért is döntöttem el, hogy elmesélem valakinek, akiben megbízok, hogy az emberek tudjanak róla” – panaszkodott Paige Jones.

A német csapat tagjai is átestek egy hasonló vizsgálaton a nyári síugró Grand Prix kezdete előtt, de őket nem érte kellemetlen élmény.

„Egy svájci orvos végezte a vizsgálatot, aki nagyon jól elmagyarázott mindent. Tisztelettel bánt a sportolókkal, úgyhogy a mi csapatunkban ebből egyáltalán nem volt probléma” – nyilatkozta a német válogatott szövetségi kapitánya, Heinz Kuttin.

A Jones által nehezményezett eset nem maradt következmény nélkül, a Nemzetközi Síszövetség (FIS) ugyanis változtat a protokollon.

„Az FIS tudomásul veszi a konstruktív visszajelzéseket. Megértjük, hogy a sportolónők számára kellemetlen lehet egy férfi orvos jelenléte, úgyhogy biztosítani fogjuk a jövőben, hogy minden versenyen rendelkezésre álljon női orvos is. Elkötelezettek vagyunk a tisztességes versenyzés mellett és a csalások ellen, de közben mindig figyelünk a sportolók biztonságára és jólétére.”

A Summer Grand Prix-ból eddig két verseny ment le, Jones a franciaországi Courchevelben nem indult, a lengyelországi Wislában pedig 16. helyen zárt nagysáncon. A következő versenyt szeptember 13.-14. rendezik az erdélyi Barcarozsnyón (Rasnov).