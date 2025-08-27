síugrássíugrópaige jonestestvizsgálat
„Undorítónak és helytelennek tartom ezt az egészet” – kifakadt a női síugró, amiért meztelenre kellett vetkőzniük a kötelező vizsgálathoz

Vianney Thibaut / NordicFocus / Getty
2025. 08. 27. 17:05
Vianney Thibaut / NordicFocus / Getty

2023-ban vezették be a síugrásban a 3D-s testvizsgálatot, hogy elejét vegyék a különféle manipulációknak.

Az amerikai síugrónő, Paige Jones most egy podcastben arról panaszkodott, mennyire kellemetlen volt, hogy a kötelezően előírt vizsgálatot, amely során anyaszült meztelenre kell vetkőzniük a versenyzőknek, egy férfi végezte el.

„Teljesen le kellett vetkőznünk, a korábbi évekkel és a korábbi protokollal ellentétben semmilyen ruha nem maradhatott rajtunk.

Levetették a bugyinkat és széttárt lábbal kellett állnunk, aztán 3-5 másodperc után továbbengedett minket. Az orvos azt mondta, hogy ne izguljunk, mert nőgyógyászként dolgozik, de nagyon kínos volt, hogy egy ismeretlen férfi előtt kellett meztelenre vetkőznünk teljesen váratlanul

idézte az Eurosport a 22 éves Jonest.

Aki azt is hozzátette, bár felajánlották számukra, hogy megtagadhatják a vizsgálatot amiatt, hogy férfi orvost rendeltek ki, ő ezt illúziónak nevezte, mert akit nem vizsgáltak meg, az nem indulhatott a versenyen.

„Undorítónak és helytelennek tartom ezt az egészet, ezért is döntöttem el, hogy elmesélem valakinek, akiben megbízok, hogy az emberek tudjanak róla” – panaszkodott Paige Jones.

A német csapat tagjai is átestek egy hasonló vizsgálaton a nyári síugró Grand Prix kezdete előtt, de őket nem érte kellemetlen élmény.

„Egy svájci orvos végezte a vizsgálatot, aki nagyon jól elmagyarázott mindent. Tisztelettel bánt a sportolókkal, úgyhogy a mi csapatunkban ebből egyáltalán nem volt probléma” – nyilatkozta a német válogatott szövetségi kapitánya, Heinz Kuttin.

A Jones által nehezményezett eset nem maradt következmény nélkül, a Nemzetközi Síszövetség (FIS) ugyanis változtat a protokollon.

„Az FIS tudomásul veszi a konstruktív visszajelzéseket. Megértjük, hogy a sportolónők számára kellemetlen lehet egy férfi orvos jelenléte, úgyhogy biztosítani fogjuk a jövőben, hogy minden versenyen rendelkezésre álljon női orvos is. Elkötelezettek vagyunk a tisztességes versenyzés mellett és a csalások ellen, de közben mindig figyelünk a sportolók biztonságára és jólétére.”

A Summer Grand Prix-ból eddig két verseny ment le, Jones a franciaországi Courchevelben nem indult, a lengyelországi Wislában pedig 16. helyen zárt nagysáncon. A következő versenyt szeptember 13.-14. rendezik az erdélyi Barcarozsnyón (Rasnov).

