Az alázatos világsztár, aki becsavarta bárhonnan – 50 éves David Beckham

David Robert Joseph Beckham 1975. május 2-án született Londonban, a Robert nevet apja kedvenc focistája, Bobby Charlton tiszteletére kapta. Szülei fanatikus Manchester United-drukkerek voltak, akik rendszeresen több száz kilométert utaztak, hogy az Old Traffordon nézhessék a mérkőzéseket, nem csoda, hogy fiuk is a klub iránt rajongott.

19 fotó

Beckham kiskorától profi labdarúgó akart lenni, és mivel a tehetsége is megvolt hozzá, tizennegyedik születésnapján kötött előszerződést a Manchester Uniteddel – az ificsapatban olyan társai voltak, mint Ryan Giggs, Gary és Phil Neville, Paul Scholes. 1992-ben szerepelt először, csereként a felnőtt csapatban és 1993 januárjában kötötte meg profi szerződését.

A Manchester United színeiben 265 alkalommal lépett pályára, 62 gólt szerzett, hatszor lett bajnok, kétszer nyerte meg az FA Kupát és egyszer a Bajnokok Ligáját.

A Manchester Unitednél szerzett góljai:

Hiába volt a csapat egyik legnépszerűbb játékosa, hiába voltak a sikerek, viszonya egyre feszültebbé vált Sir Alex Fergusonnal, aminek látható jelei is voltak: egy Arsenal ellen elveszített FA Kupa-meccsen a menedzser dühében belerúgott egy cipőbe, ami eltalálta Beckhamet és a szemöldöke fölött lett egy seb.

Még abban az évben átadólistára került, több sztárcsapat is bejelentkezett érte, a Real Madrid 35 millió eurót fizetett érte.

A spanyol klubnál eltöltött négy szezon alatt ő lett az első brit labdarúgó, aki százszor lépett pályára Bajnokok Ligája-mérkőzésen, spanyol bajnok és spanyol szuperkupa-győztes volt. 2007-től a Los Angeles Galaxy együttesében folytatta, ötéves szerződését 250 millió dollárért írta alá, ezzel ő lett a legjobban kereső labdarúgó. Az amerikai bajnokságot 2011-ben és 2012-ben is megnyerte, a bajnokság szünetei alatt, 2009-ben és 2010-ben kölcsönként az AC Milanban szerepelt, az olaszok színeiben a BL-ben a Manchester United ellen is pályára lépett. Az Amerikában töltött évek alatt többször megsérült, emiatt a 2010-es világbajnokságot is ki kellett hagynia, írja az MTI.

Beckham 2013 januárjában a szezon hátralévő részére a Paris Saint-Germain csapatához igazolt, fizetését egy gyermekeket segítő jótékonysági alapítványnak ajánlotta fel. A szezon végén megszerezte negyedik, ezúttal francia bajnoki címét is, és négy nappal később bejelentette visszavonulását, utolsó profi mérkőzését 2013. május 18-án játszotta a PSG csapatkapitányaként.

A könnyekig hatódott Beckham utolsó játékpercei labdarúgóként:

Az angol válogatottban 1996. szeptember 1-jén mutatkozott be. A nemzeti csapatban 115 alkalommal lépett pályára, ezzel Peter Shilton és Wayne Rooney mögött a harmadik helyen áll az örökranglistán, 2000-től 59 mérkőzésen át ő viselte a csapatkapitányi karszalagot, és összesen 17 gólt szerzett. Első nagy tornáján első számú közellenséggé vált Angliában, mert az 1998-as világbajnokság nyolcaddöntőjében kiállították az argentinok ellen, és a csapat a büntetőpárbaj végén kiesett. Ezt 2001-ben feledtette, amikor a vb-selejtezők utolsó percében fantasztikus szabadrúgásgólt csavart be a görögöknek, kijuttatva a válogatottat a világbajnokságra. Pályafutása során 19 nagyobb címet nyert, de az igazi nagy válogatott sikerek elmaradtak.

A görögök elleni szabadrúgásgól:

A rendkívüli rúgótechnikával rendelkező, hatalmas munkabírású középpályás kiválóan irányított, hajszálpontos passzai és keresztlabdái voltak. Őt tartják minden idők egyik legjobb szabadrúgás lövőjének.

Ismertségéhez és népszerűségéhez nagyban hozzájárult, hogy felesége, Victoria Beckham a rendkívül népszerű Spice Girls lánybanda egyik tagja volt. A ma már divattervezőként és üzletasszonyként sikeres Posh Spice és a labdarúgósztár 1997-ben ismerkedett meg, 1999-ben házasodtak össze, és négy gyermekük van. Kapcsolatukat nagy terjedelemben tárgyalta a bulvársajtó, ami elősegítette a házaspár üzleti vállalkozásainak sikerét. Beckham a fizetése mellett hatalmas összegeket kapott reklámszerződéseiért is, arcképével reklámoztak egyebek között Adidas sportcipőt, whiskyt, ruhákat és kólát, ő maga divatikonnak számít.

Tulajdonosa az amerikai bajnokságban szereplő Inter Miami csapatának, ahol jelenleg Lionel Messi is játszik és az angol negyedosztályban szereplő Salford Citynek is.

Bár filmszerepeket nem vállal, pillanatokra látható a Csavard be, mint Beckham című vígjátékban, a 2005-ös Gól! című filmben és barátja, Guy Ritchie két alkotásában is.

2003-ban II. Erzsébet királynő a Brit Birodalom Rendjének (OBE) tisztjévé nevezte ki. 2018-ban megkapta az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöki különdíját, 2020-ban az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) történetének 25 legjobb játékosa közé választották. Tagja a Premier League Hírességek Csarnokának, 1999-ben a BL legjobb játékosa és Ezüstlabdás, 2000-ben Angliában az év labdarúgója, 2001-ben az év brit sportolója volt.

Vagyonát mintegy 450 millió dollárra becsülik, amelyből bőkezűen adakozik jótékony célokra. Az UNICEF jószolgálati nagyköveteként támogatja a szervezet AIDS-ellenes, malária elleni és veszélyeztetett gyermekeket segítő munkáját, az utóbbi célra létrehozott alap a 7 nevet kapta Beckham mezszáma után, amelyet az angol válogatott és a Manchester United játékosaként viselt.