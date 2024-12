Peter Wright előhúzott valamit a régiből a darts-vb címvédője ellen

Kiesett a dartsvilágbajnokság címvédője, Luke Humphries, akit Peter Wright győzött le a nyolcaddöntőben.

A kétszeres világbajnok Wrightnak nem volt igazán jó éve, így csak a 17. kiemeltként vágott neki a tornának, és az előző fordulóban úgy jutott tovább a holland Jermaine Wattimena ellen, hogy időnként köhögőrohamok törtek rá meccs közben.

Wright nyolcaddöntős teljesítményén nem érződött, hogy még nem gyógyult meg teljesen, mert ihletett formában dobálta a nyilakat. Az első szett egyből kiélezett küzdelmet hozott, amit végül Wright zárt le egy dupla 8-as kiszállóval, így Humphries először veszített játszmát az idei tornán.

Az elsőhöz hasonlóan a második szettben is mind az öt leget lejátszották a felek, a címvédő az elsőt egy pazar, 161-es kiszállóval húzta be,

161 FROM HUMPHRIES 💪 Instant response after the break from Luke Humphries as he fires a 161 checkout to start set 2.

majd az ötödikben az 52-t kidobva alakította 1-1-re az állást. Wright a második és a harmadik szett között nyilakat cserélt, és továbbra is nagyon összeszedett volt a fontos pillanatokban, így az újabb ötleges játszma végén ő ünnepelhetett, miután a 96-ot egy tripla 20, dupla 18 kombóval megoldotta.

WRIGHT LEADS AGAIN! Luke Humphries is up against it here as Peter Wright takes the third set 3-2 to lead again. How will the World Champion respond?

A címvédő egy 11 nyilas leggel kezdte a negyedik szettet, amely szokás szerint az ötödik partiban dőlt el, amikor Wright szórta a tripla húszakat, majd 60-ról három dobásból kiszállt, és ezzel nagyon nehéz helyzetbe hozta az előzetesen jóval esélyesebbnek tartott ellenfelét.

Humphries egy százas körrel kezdte az ötödik játszmát, amelyet két 180-cal folytatott, mégis a skóté lett a leg, miután 88-ról kiszállt. A címvédő már érezte, hogy itt a vége, kényszeredett mosollyal fogadta, hogy Wright nem tud hibázni, mivel négy, végletekig kiélezett szett után az ötödiket úgy söpörte be, hogy mind a három leget ő nyerte, a legutolsót egy 14 nyilassal.

PETER WRIGHT DETHRONES LUKE HUMPHRIES 🤯 An incredible performance from Peter Wright as he beats the now former World Champion Luke Humphries 4-1. Simply breathtaking from Wright, averaging nearly 101 and 70% on the doubles.

Azt sem lehet mondani egyébként, hogy Humphries gyengén játszott volna, 99,23-as átlagot produkált, és 56 százalékkal dobta a kiszállókat, de Wright szinte hibátlan teljesítményt nyújtott, a 100,93-as átlaga mellé elsőrangú, 70 százalékos kiszállózás társult.

A másik vasárnapi nyolcaddöntőt Gerwyn Price 4-2-re nyerte meg honfitársa, Jonny Clayton ellen. A 2021-es világbajnok Price 2-0-ra vezetett, de Clayton innén még kiegyenlített, ám további bonyodalmakat már nem tudott okozni az egykori rögbisnek.

PRICE INTO THE QUARTER-FINALS!! Gerwyn Price is the first player into the Quarter-Finals as he beats Jonny Clayton 4-2. The Welshman is on the charge for a second world title!