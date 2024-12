„Sohasem hibáztatok senkit, és nem engedem, hogy gonosz gondolatok emésszenek” – 90 éves Larissza Latinyina

Larissza Szemjonovna Gyirij néven született 1934-ben az Ukrán SZSZK területén fekvő Herszonban. Gyerekként balettozni tanult, de miután mestere elköltözött a városból, tornázni kezdett. 1953-tól a kijevi Műszaki Főiskolán folytatta tanulmányait.

A szovjet sportküldöttséggel még ebben az évben kijutott a bukaresti világifjúsági találkozóra (VIT), ahol aranyérmes gyakorlattal debütált. Hazatérése után végleg a sport mellett kötelezte el magát, a Burevesztnyik Kijev versenyzője lett és a Testnevelési Főiskolán tanult tovább.

Első nagy nemzetközi versenyén, az 1954-es római világbajnokságon csapatban aranyérmet szerzett. Az 1956-os melbourne-i olimpiának már ő volt az egyik nagy csillaga.

– mondta neki Alekszandr Szemenovics Misakov edző.

Ő pedig győzött egyéni összetettben, csapatban, ugrásban és talajon (ez utóbbin holtversenyben a szintén éremhalmozó Keleti Ágnessel), ezüstérmet kapott felemáskorláton, bronzérmet a kéziszer csapattal.

– mesélte.

Az 1960-as római játékokon ismét az ő nyakába akasztották az egyéni győztesnek járó aranyérmet, a szovjet csapattal és a talajtorna után is a dobogó legfelsőbb fokára állhatott, gerendán és felemáskorláton ezüstérmet, ugrásban bronzérmet szerzett.

Harmadik olimpiáján, az 1964-es tokiói játékokon harmincévesen talajon és csapatversenyben ismét olimpiai bajnok, összetettben és ugrásban ezüstérmes, gerendán és felemáskorláton bronzérmes lett.

Latinyina három olimpián összesen 18 érmet (kilenc arany, öt ezüst és négy bronz) gyűjtött, ezzel minden idők legeredményesebb olimpikonja lett.

Rekordját 48 év után döntötte meg Michael Phelps, aki 28 olimpiai éremmel (ebből 23 arany) vezeti a ranglistát.

Phelps a 2012-es londoni olimpián a győztes 4×200-as amerikai gyorsváltó tagjaként szerezte meg 19. érmét. Latinyina a helyszínen volt tanúja trónfosztásának, s azt nyilatkozta: egyáltalán nem szomorú, sőt örül, mert éppen ideje volt, hogy felbukkanjon egy férfi, aki képes arra, amit ő nőként véghez vitt.

Szerette volna, ha az aranyérmet ő adhatja át az amerikai úszófenoménnak, de kérését az olimpiai bizottság a szabályokra hivatkozva elutasította. Kettejük találkozása mégsem hiúsult meg: a Louis Vuitton cég „Két különleges utazás. Csak egy odavezető út. Larissza Latinyina és Michael Phelps. Egy tornász- és egy úszólegenda” szlogennel meghirdetett kampányának arcaiként ültek egymás mellé, s beszéltek a sikerhez vezető útjukról, szenvedélyük továbbadásának fontosságáról; az eseményt a szintén világhírű Annie Leibovitz amerikai fotóművész örökítette meg.

