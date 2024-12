Azt követően, hogy Cyprien Sarrazin a Bormióban zajló lesikló világkupa pénteki második edzésén óriásit bukott, és a francia klasszist mentőhelikopterrel szállították el.

Miután újraindították az edzést az amerikai Kyle Negomir és a svájci Joshua Mettler is ugyanott bukott, ahol Sarrazin. Ők viszonylag könnyebben megúszták az esést. Később azonban bukott Pietro Zazzi is, akiért szintén leszállt a mentőhelikopterrel, amely az olasz sízőt is kórházba szállítani.

Az edzés lezárása után kifakadtak a versenyzőtársak.

„Sportolóként nem akarsz ilyet látni, ugyanakkor el tudod képzelni, mi történik.

Ez a pálya nem szól másról, mint a harcról a túlélésért. Ahol Cyprien bukott, az a rész különösen alattomos a hóviszonyok megváltozása miatt. Ezt sízőként nagyon utálja az ember.

A legtöbb helyen jeges a pálya, ahool azonban agresszívebb a lejtő, ott kevesebb jeget használtak az előkészítéskor. Így nagyon nehezen síelhetővé válik a pálya. És hát sajnos ez így veszélyes is, ahogy láthattuk. A pálya ezen pontja nem tolerálja jól a rizikót, nekem azonban nem tűnt úgy, hogy Cyprien túl sok kockázatot vállalt volna” – idzézte az eurosport.hu Marco Odermattot, az összetett világkupa címvédőjét, aki kivetítőn követte az eseményeket.

Justn Murisier többé-kevésbé egyetértett honfitársával. míg megszólalók közül Nils Allegre fogalmazott a legkeményebben.

Ez a pálya nincs megfelelően előkészítve. A versenyzőket nem tisztelték kellőképpen, a sebességet csökkenteni kell. Abba bele sem merek gondolni, hogy a 2026-os téli olimpiát itt rendezik majd

– kritizált élesen a francia síző.