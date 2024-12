Román lett a korábbi kétszeres magyar válogatott kézis

Román állampolgár lett a korábbi kétszeres magyar válogatott kézilabdázó, Asma Elghaoui.

A 33 éves beálló Tunéziában született, itt is vált profivá, de tehetségére felfigyeltek Európában és számos nívós klubban megfordult. Többek között a Siófokban és a Győri ETO-ban is játszott, Tunéziát pedig 69 mérkőzés után otthgyta és két mérkőzésen is Magyarország mezében játszott. A fordulatos karrierbe 2019-ben érkezett meg az állandóság a Valceát csapatával. Csütörtökön bejelentette, hogy megkapta a román állampolgárságot és szeretne ebben a válogatottban játszani.

Hat évvel ezelőtt, amikor Romániába érkeztem, soha nem gondoltam volna, hogy ez az ország az otthonommá válik. Ma nagyon büszke vagyok arra, hogy állampolgára lehetek ennek a gyönyörű országnak, ahol a fiam is megszületett

– nyilatkozta Elghaoui.



Nagy az öröm a román szövetségben, mert Florentin Pera szövetségi kapitány azonnal jelezte a beállónak, hogy számít rá a jövőben.