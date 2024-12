Adománygyűjtést szerveztek a korábbi Veszprém-játékos kezeléséhez

A Veszprém férfi kézilabdacsapatának korábbi játékosának, Gyáfrás Dávidnak szerveznek adománygyűjtést.

A Luxemburgban élő korábbi kézis régóta súlyos betegséggel küzd, ám a közelmúltba rosszabbodott az állapota. A szükséges németországi terápiára viszont nincs pénze a családnak, ezért a Handball Bieles, amelynek vezetőedzője, gyűjtést szervezett segítségül. A klub emellett egy gálameccset is rendez, de sokan igyekeznek segíteni.

A Veszprém Handball Club a csapat által dedikált mezt ajánlott fel, hogy ezzel is hozzájáruljunk Dávid gyógyulásához. Sok erőt és kitartást a felépüléshez! Hajrá Dávid!

– közölte a veszprémi kézilabdacsapat.



Gyáfrás Dávid pályafutásának első felét Magyarországon töltötte, a Veszprém után erősítette a Komlót, a Nyíregyházát és a Győrt is, sőt megjárta a másodosztályú nagyatádi Rinyamenti KC-t is, mielőtt 2007-ben Luxemburgba szerződött. Itt fejezte be a pályafutását és itt lett vezetőedző is.

Az adománygyűjtés jól halad, a kezelésekre 50 ezer eurót szeretnének összeszedni a szervezők, cikkünk megjelenésekor pedig már negyvenezer eurónál jár a projekt.