Hirtelen kinyitott ajtó miatt szenvedett balesetet az olimpiai bajnok bringás

Balesetet szenvedett, és kórházba került Remco Evenepoel, a belgák kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok országúti kerékpárosa.

A 24 éves versenyző kedden reggel edzés közben nekiment egy postafurgon hirtelen kinyíló ajtajának. Az eset után készült fotókon látszik, hogy a Vuelta a Espana 2022-es győztese magánál volt az ütközést követően, és egy mentőautó mellett ült pokróccal betakarva.

A kerékpárjának a váza eltörött. Evenepoelt egy anderlechti kórházba szállították, és az első hírek arról szólnak, hogy a vállát és a csuklóját fájlalta az esés után, de a sérülés mértékéről egyelőre nincs hivatalos információ.

From the Remco Evenepoel crash place, Remco was unable to avoid an opening car door from the postal vehicle and the doctors said it can be broken shoulder and broken wrist.

Thank you my friend Glenn Verlaecke for the info and photo. pic.twitter.com/bwM7bciF5y

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) December 3, 2024