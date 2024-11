Teniszütővel felfegyverkezve várta a betörőket az US Open-döntős sztár

„Hajnali négykor Taylor és én arra ébredtünk, hogy valaki megpróbálja beírni a kódot és be akar törni a londoni Airbnb-lakás ajtaján. Megkértem, hogy rohanjon és használja a második zárat is, miközben az elkövetők kint álltak, és megpróbáltak bejutni” – írta Instagram-történetében az influenszer, aki hozzátette,

az idei US Openen döntőt játszó világranglista-6. teniszező a lakásban található egyetlen eszközt ragadta meg, hogy fegyverként használja: a saját ütőjét.

„Megesküdtem, hogy a múltbeli tapasztalataim után soha nem szállok meg ilyen helyen. Nyilvánvalóan nem tanultam meg a leckét. Az Airbnb nagyon nem biztonságos, nagyon sok városban ezért számít célpontnak. Kérjük, maradjanak szállodában, különösen, ha egyedül vagy csak lányokkal utaznak.”

