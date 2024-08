Marozsán nagy skalpot szerzett a cincinnati tenisztornán

Marozsán Fábián szetthátrányból fordítva legyőzte a nyolcadik helyen kiemelt bolgár Grigor Dimitrovot, ezzel bejutott a harmadik fordulóba, a legjobb 16 közé a közel 6,8 millió dollár (mintegy 2,45 milliárd forint) összdíjazású cincinnati keménypályás tenisztornán.

A világranglistán 50. párizsi olimpikon az első körben a francia Corentin Moutet-t verte két szoros játszmában, így következhetett a nyitófordulóban erőnyerő Dimitrov (9.).

A két játékos a közelmúltban a Roland Garroson csapott össze egymással, akkor a rutinos bolgár simán győzött.

Most is ő nyerte az első szettet, de a 24 éves magyar játékos – ugyancsak 40 perc alatt – egyenlített. A döntő játszma kulcsjátékának a hatodik bizonyult, addig fej fej mellett haladt a két teniszező, ekkor azonban Marozsán brékelt, majd hozta a saját adogatását, így Dimitrovnak 2:5-nél a meccsben maradásért kellett szerválnia. Ekkor még sikerrel járt, fogadóként azonban alulmaradt, így Marozsán jutott a nyolcaddöntőbe.

Egy látványos Marozsán-pont:

Fabian prevails 🙌

Some turnaround for Marozsan as he gets the better of Dimitrov 4-6 6-4 6-3 🔄@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/noAn5SOwxv

— ATP Tour (@atptour) August 15, 2024