Milák Kristóf megtörte a csendet – sikerolimpikonjainkat kérdeztük a szoborparkban

Hétfőn délután leszállt az „Aranygép”, amely a párizsi olimpia befejezéséig maradó magyar sportolókat és sportvezetőket szállította haza. A küldöttség a ferihegyi reptérről egyenesen a Puskás Aréna szoborkertjébe buszozott, ahol ezernyi rajongó fogadta a kedvenceket.

A szurkolók örömmel láthatták, hogy az olimpiai arany-, ezüst- és bronzérmesek, helyezettek között Milák Kristóf is fellépett a pódiumra. Előbb Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke mondott köszöntő és köszönőbeszédet, majd némi meglepetésre átadta a szót a pillangókirálynak, aki Párizsból épp úgy két éremmel – egy-egy arany- és ezüstéremmel – tért haza, mint Tokióból, csak éppen fordított leosztásban.

És akkor Milák Kristóf megtörte a hosszú-hosszú csendet:

Az újságírók kénytelenek voltak beérni ezzel a néhány mondattal, a pódiumról lelépő úszóklasszist ugyanis nem lehetett külön is kérdezni.

Miután olimpikonjaink elhagyták a színpadot, elvegyültek az aláírásgyűjtők és a fotózkodni vágyó szurkolók között. A 24.hu kamerája előtt először az ezüstérmes kardválogatott legifjabb tagja, Rabb Krisztián állt meg, aki arról mesélt, hogyan élte meg újoncként az olimpiát.

A szintén csapat-ezüstéremmel hazatérő kardozó, Szilágyi Áron is kitért az egyéni verseny első kanyaros kiesésének okaira, majd az elképesztő – három egyéni olimpiai aranyat is tartalmazó – éremgyűjteményében is kijelölte a helyét a párizsi ezüstnek.

A legnagylelkűbb birkózó, a kötöttfogásban 5. helyezett Losonczi Dávid arról mesélt, hogy aranyért ment, ezért még mindig nem emésztette meg az olimpiai eredményét, de elárulta azt is, miért ajánlotta fel a teljes állami jutalmát jótékony célra.

Míg a sportolókat fogadó vezetők között feltűnő Növényi Norbert, az 1980-as moszkvai olimpia 90 kilós bajnoka a sportág változásairól beszélt, és inkább szakmailag világította meg az utókornak a párizsi, szerinte nem túl rózsás eredménysornak a hátterét.

A végére hagytuk a magyar küldöttség első aranyérmét szállító, a 200 méteres hátúszásban olimpiai bajnoki címet szerző Kós Hubertet, aki arról nyilatkozott, miben fejlődött leginkább Amerikában, és mit köszönhet Magyarországnak.