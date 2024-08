A párizsi játékokon bemutatkozó sportágban induló ausztrál – művésznevén Raygun – visszavágott a kritikusoknak, akik alaposan lehúzták a teljesítményét, miután nem kapott pontot a bíróktól.

Gunn már azzal rengeteg csodálót szerzett, hogy a tipikus felszerelés helyett az ausztrál csapat egyenruháját viselte – és valljuk be, mozdulatai nem éppen hasonlítottak egy profi breaktáncosra

– nyilatkozta a 36 éves, civilben kultúratudományból PhD-fokozatot szerzett egyetemi oktató, aki a Macquarie Egyetem média, kommunikáció, kreatív művészetek, nyelv és irodalom tanszékén tanít.

This is Rachael Gunn, she has a PhD in cultural movement and convinced Australia to pay for her trip to the Paris Olympics.

She participated in break dancing and got 0 points.

