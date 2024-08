Még az utolsó nap is jött egy magyar arany, teljes a párizsi olimpia éremtáblázata

Magyarország 6 arany-, 7 ezüst- és 6 bronzéremmel zárja a párizsi olimpiai játékokat.

Tokióban 6–7–7 volt a mérleg, vagyis elmondható, hogy alig van különbség a három évvel korábbi mérleghez képest. A 21. század második legsikeresebb olimpiája volt a párzsi, 2000 óta sorrendben 17, 17, 10, 18, 15, 20 és most 19 a magyar érmek száma. A Magyar Olimpiai Bizottság is 15 és 25 érem közé lőtte be, hogy mire lehet számítani. Az idei teljesítmény a 14. helyre volt elég a táblázaton.

Az első helyen nagy izgalmak voltak, mert az Amerikai Egyesült Államok szó szerint az utolsó éremmel ugrottak az élre. Az USA női kosárlabda-válogatottja 67-66-ra verte Franciaországot, ezzel ugrott az élre a legvégén.