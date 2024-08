Jól van a világcsúcstartó Lamecha Girma, aki bukása után eszméletét vesztette a 3000 méteres akadályfutás döntőjében

Marokkói aranyérem született szerdán a férfi 3000 méteres akadályfutás döntőjében a párizsi olimpián, Szufian el-Bakkali örülhetett a verseny végén, megelőzve az amerikai Kenneth Rookst és a kenyai Abraham Kibiwotot. Velük ellentétben nem ért viszont célba a világcsúcstartó etióp atléta, Lamecha Girma, aki borzalmasan nagyot esett a hajrában, a közvetítésben sokáig nem is mutatták azt, ahogy ápolják, amiből arra lehetett következtetni, hogy nagy a baj.

Girma épp begyújtotta a rakétákat 350 méterrel a vége előtt, de elbotlott az egyik akadályban. A magyar közvetítésben azt latolgatták, hogy akár a lábát is eltörhette, akkora lendülettel csapódott neki a gátnak, később viszont arról érkeztek hírek, hogy a fejére esett, és elvesztette az eszméletét.

Az olimpia szervezőcsapata a verseny után közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy a 3000 méteres akadályfutásban történt bukását követően Girmát azonnali ellátásban részesítették a helyszínen, majd kórházba szállították. Az atléta edzője is megerősítette a sajtónak, hogy a versenyzője jól van, később pedig egy képet is közzétettek Lamecha Girmáról, amint a kórházban lábadozik.

Coach Teshome Kebede said “Lamecha Girma is in good condition.” pic.twitter.com/EUDb06pc65

— Aman (@angasurunning) August 8, 2024