– mondta Zala György, Milák Kristóf erőnléti edzője a Klubrádiónak. „Végre kinyílt, boldog, szerzett két érmet. Ha megnézed a legutóbbi képeket, látszik, hogy egy jó fej nyitott srác, csak bizonyos helyzetekben zárkózott” – tette hozzá a 100 pillangón aranyérmes, 200 pillangón ezüstérmes Milákkal 2020 óta dolgozó edző.

Milák felkészüléséről a párizsi olimpia előtt hónapokig nem lehetett tudni, A volt edzője, Selmeci Attila, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) alelnöke és Sós Csaba, a szövetségi kapitány is arról beszélt az arany előtt, hogy kérdéseket hagy bennük az úszó felkészültsége. Zala erről azt mondta, hogy

vannak emberek, akik nem jól reagálták le a Milák olimpiai felkészülése körüli ügyeket.

Az erőnléti edző szerint a feszültségek ellenére az úszószövetség összességében mindent megadott a bajnoknak, viszont „elképzelhető, hogy van neki hiányérzete, amit adott esetben nem tudunk”.

Zala György szerint Milák azzal védi meg magát, ha nem nyilatkozik.

A közösségi médiás megnyilvánulásokban is sokan egyetértenek azzal, hogy valaki ki mer állni azért, hogy hagyják őt békén. Darnyi Tamás és Egerszegi Krisztina is megcsinálta ezt. Eddig a MÚSZ kérésére Kristóf körül is hírzárlat volt két nappal ezelőttig, senki nem nyilatkozhatott, épp azért, hogy hagyják békén Kristófot. Kristóf egy szeretetre méltó és szeretetre vágyó sportember, csak bizonyos helyzetekben zárkózott