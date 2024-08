Kezdenek a kajak-kenusok, Vadnai Jonatánnak éremfutama lesz, negyeddöntőzik a női kézi- és pólócsapat – a magyarok keddi programja az olimpián

Mozgalmas programja lesz a magyaroknak kedden a párizsi olimpián.

Végre elkezdődnek a birkózó programok, a magyar színeket elsőként Lévai Zoltán képviseli majd, aki a kötöttfogású 77 kilogrammos kategóriában a török Burhan Akbudakkal találkozik, aki egy kategóriával feljebb (82 kg) 2022-ben vb-t, tavaly pedig Európa-bajnokságot nyert.

Szintén kedden kezdődik a kajak-kenusok számára is az olimpia, köztük számos éremesélyes magyarral. A kétszeres olimpiai, kilencszeres világ- és tízszeres Európa-bajnok Csipes Tamara kajak négyesben és kettesben is selejtez majd. A férfiaknál Tótka Sándor is négyesben és kettesben érdekelt, de a Kopasz Bálint, Varga Ádám kettős is izgalmas eredményeket hozhat. Kenusaink közül az Adolf Balázs, Hajdu Jonatán kettős 500 méteren sokra hivatott lehet.

Atlétikában Bánhidi-Farkas Petra a női távolugrás selejtezőjében versenyez majd, az ő eredményére is érdmes lesz figyelni.

Délután sor kerül Vadnai Jonatán éremfutamára, a magyar vitorlázó utolsó futama elmaradt szélcsend miatt, így a korábbi eredményei alapján hatodik helyen került be. Saját elmondása szerint a bronzérmet megpróbálja elcsípni.

Este a labdajátékok veszik át a főszerepet, 17:30-kor a női kézilabda-válogatott lép pályára a Svédország elleni negyeddöntőben, majd 20:35-kor a női pólócsapatra is szép feladat vár a legjobb nyolc között, a bombaerős Amerikai Egyesült Államok csapat lesz az ellenfél.

A magyar csapat részletes programja, a párizsi nyári olimpián, 07.27-én, szombaton:

9:00

9:30

KAJAK-KENU – Férfi – Négyes – K4 500m – Előfutam – CSIZMADIA KOLOS, KULI ISTVÁN, NÁDAS BENCE, TÓTKA SÁNDOR

10:00

10:10

KAJAK-KENU – Női – Négyes – K4 500m – Előfutam – CSIPES TAMARA, FOJT SÁRA, GAZSÓ ALIDA DÓRA, PUPP NOÉMI

10:30

KAJAK-KENU – Férfi – Kettes – C2 500m – Előfutam – ADOLF BALÁZS, HAJDU JONATÁN

11:00

11:10

KAJAK-KENU – Női – Kettes – C2 500m – Előfutam – KISS ÁGNES, NAGY BIANKA

11:15

ATLÉTIKA – Női – Egyéni – Távolugrás – Selejtező – BÁNHIDI-FARKAS PETRA

11:30

BIRKÓZÁS – Férfi – Egyéni – Kötöttfogás – 77kg – Nyolcaddöntő – LÉVAI ZOLTÁN

11:40

KAJAK-KENU – Férfi – Kettes – K2 500m – Előfutam – NÁDAS BENCE, TÓTKA SÁNDOR

12:00

12:00

KAJAK-KENU – Férfi – Kettes – K2 500m – Előfutam – KOPASZ BÁLINT, VARGA ÁDÁM

12:20

KAJAK-KENU – Női – Kettes – K2 500m – Előfutam – CSIPES TAMARA, GAZSÓ ALIDA DÓRA

12:40

KAJAK-KENU – Női – Kettes – K2 500m – Előfutam – FOJT SÁRA, PUPP NOÉMI

12:50 – Korábbi eredményektől függően

BIRKÓZÁS – Férfi – Egyéni – Kötöttfogás – 77kg – Negyeddöntő – LÉVAI ZOLTÁN

13:00

13:10 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Férfi – Négyes – K4 500m – Negyeddöntő – CSIZMADIA KOLOS, KULI ISTVÁN, NÁDAS BENCE, TÓTKA SÁNDOR

13:20 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Női – Kettes – C2 500m – Negyeddöntő – KISS ÁGNES, NAGY BIANKA

13:50 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Férfi – Kettes – C2 500m – Negyeddöntő – ADOLF BALÁZS, HAJDU JONATÁN

14:00

14:10 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Női – Kettes – K2 500m – Negyeddöntő – CSIPES TAMARA, FOJT SÁRA / GAZSÓ ALIDA DÓRA, PUPP NOÉMI

14:30 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Férfi – Kettes – K2 500m – Negyeddöntő – KOPASZ BÁLINT, NÁDAS BENCE / TÓTKA SÁNDOR, VARGA ÁDÁM

15:00

15:45

VITORLÁZÁS – Férfi – Egyéni – ILCA 7 – Döntő – VADNAI JONATÁN

17:00

17:30

KÉZILABDA – Női – Csapat – MAGYARORSZÁG – SVÉDORSZÁG – Negyeddöntő

18:00

18:15 – Korábbi eredményektől függően

BIRKÓZÁS – Férfi – Egyéni – Kötöttfogás – 77kg – Elődöntő – LÉVAI ZOLTÁN

20:00

20:35

VÍZILABDA – Női – Csapat – MAGYARORSZÁG – AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK – Negyeddöntő