Milák Kristóf „bevédését” kéri számon sportágán Hosszú Katinka

Szombat este két úszó olimpiai bajnokunk, Hosszú Katinka és Pásztory Dóri együtt nézte Milák Kristóf győzelemmel végződő, így olimpiai aranyéremet hozó 100 méteres pillangó döntőjét, majd vasárnap reggel megszakértették a látottakat az Eurosport Bonjour Paris című műsorában.

A kétszeres paralimpiai bajnok Pásztory mindjárt az elején kulisszatitokként annyit árult el, hogy az 50 másodpercig tartó úszást végig üvöltötték a képernyő előtt, eztán a szakmai elemzést inkább kollégájára, a háromszoros olimpiai bajnok úszónőre bízta.

Elképesztő volt végig nézni. Kristóf kétszer, az előfutamban és a középdöntőben is a legjobb időt úszta, így most is várhattuk tőle az aranyat, de kétszázon is ezt reméltük. A zsenialitását mutatja, hogy az első két úszásánál nagyon erősen kezdett, de úgy gondolom tervezetten váltott taktikát a döntőre. Felállt a fináléban a rajtkőre és másképp úszta le a 100 métert, mint eddig, ami különösen a felkészülését sejtve elismerésre méltó