„Nekünk nincsenek könnyű meccseink, és néha saját magunk dolgát nehezítjük meg. Jól sikerült, amit elterveztünk, de a fránya ziccerek kihagyása megzavart bennünket.

De a szívünk-lelkünk odatettük, nagyon fontos győzelmet arattunk. Fontos, hogy amikor utolértek a spanyolok, akadt egy-két ember, aki felelősséget mert vállalni

– nyilatkozta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az M4 Sport kamerája előtt.

Klujber Katrin szerint nagyon hullámzó volt ez a mérkőzés is.

„Készültünk, ahogy kezdtünk, látszott, hogy mindent úgy csináltunk, ahogy megbeszéltük. A második félidőben valami történt, hagytuk felkelni az ellenfelet, aki elhitte, hogy van keresnivalója. A végjáték igazi csapatmunka volt, mindenki hozzátette, amit tud.”

Győri-Lukács Viktória azt mondta, amikor szükség van az olyan rutinos játékosokra, mint ő, akkor ott vannak, de ez most csapatmunka volt.

„Mindenki kellett, hogy vidáman jöjjünk le a pályáról. Azt láttam a csapaton, hogy nem izgultunk, egyszerűen nagyon akartuk a győzelmet.”

Böde-Bíró Blanka arról beszélt, hogy büszke a csapatra, mert nagyon komolyat ment.

„Persze, voltak hullámvölgyek, de mutatja a csapat erejét, hogy miután a spanyolok fordítottak, mi is meg tudtuk fordítani a meccset. Próbáltam arra figyelni, hogy magamat megnyugtassam, mert akkor jönnek a védések is. A végeredmény a legfontosabb, hogy nyertünk és ott vagyunk a negyeddöntőben. Annyi időnk van, hogy most egy nagy levegőt vegyünk arra, hogy ráforduljunk a hollandokra, aztán majd meglátjuk.”

Hullámzó meccs volt, ám nem hagytuk megtörni magunkat. Óriási meló volt, nagyot küzdöttünk és meglett az eredménye

– mondta Füzi-Tóvizi Petra.