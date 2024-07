Kapás Boglárka: Én már minden úszásért hálás vagyok

Betegsége után vállalta a 200 pillangót Kapás Boglárka szerdán, a 2:09.28-as időeredménye így is elég volt ahhoz, hogy elődöntőbe jusson. A futam után azt mondta, már annak is örült, hogy rajthoz tudott állni.

Nyilván nagyon jó lenne döntőbe kerülni, de én már minden úszásért hálás vagyok, itt van a családunk, akik óriási erőt adnak, fantasztikus érzés

– nyilatkozta Kapás Boglárka, hozzátéve, hogy a fő cél az volt, hogy ő és párja, Telegdy Ádám is úszhassanak még egyet délután.

Telegdy Kós Huberttel együtt harcolta ki az elődöntőt 200 háton, előbbi 1:57.01-gyel másodikként, utóbbi 1:57.98-cal hatodikként csapott célba. Összesítésben Kós a negyedik, Telegdy a még továbbjutást érő 16. helyen végzett.

„Ez volt a terv, szerencsére most olyan pozícióban voltam, ahol lehetett kicsit úgymond szórakozni. Olimpián az idő teljesen mindegy, itt most csak a pozíció számított, negyedikként jutottam tovább, este pedig be kell kerülni a legjobb nyolc közé, ennyi” – nyilatkozta a vegyes zónában Kós, aki az első százon kicsit lazább volt, a másodikat pedig jobban megnyomta.

Telegdy Ádám a futam után azt mondta, nagyon meglepődött a helyzésén, sokkal jobban érezte az úszását. „Hozzáteszem, hogy ez egyáltalán nem volt a maximum, utólag talán ez hiba volt, mert így csak a szerencsén múlt a továbbjutás. Ugyanakkor délutánra ebben még jóval többnek kell lennie – mondta Telegdy, aki szerint a döntőhöz 1:55-tel kezdődő időre lenne szükség.

A szám középdöntőjét 21:47-kor rendezik.