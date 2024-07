Egy ausztrál gyeplabdázó levágatott egy darabot az egyik ujjából, hogy indulhasson az olimpián

Matt Dawson ausztrál gyeplabdázó már a riói olimpián is részt vett, hatodik helyen zárt, ráadásul Tokióban ezüstérmet szerzett csapatával, azaz nem is az első, hanem a harmadik olimpiai szerepléséért amputáltatta ujjának egy részét. De így már biztosan ott lehet Párizsban is.

Történt, hogy a 30 éves játékos a közelmúltban eltörte a jobb kezének gyűrűsujját, s emiatt veszélybe került a párizsi részvétele. Az orvosok választás elé állították: vagy hosszabb időt hagy a gyógyulásra, vagy megválik ujja egy részétől és ebben az esetben biztosan ott lehet a csapattal a francia fővárosban. Dawson szerint nem volt sok ideje meghozni a döntést.

Úgy gondolom, hogy minden szükséges információt megkaptam a döntéshez, amit nemcsak a párizsi szereplés fényében, hanem a további életem és az egészségem érdekében hoztam

– mondta Dawson, aki az olimpián speciális ujjvédőben fog játszani.

Colin Batch, az ausztrálok szövetségi kapitánya elismerte, hogy Dawson bátor és elhivatott, de bevallotta, hogy ő hasonló helyzetben talán nem ezt a megoldást választotta volna.

A leggyorsabb lehetőség a gyógyulásra az volt, ha egyszerűen levágnak egy darabot az ujja végéből

– mondta Batch, majd hozzátette, hogy egy ilyen helyzetben az edző nem határozhat a játékosa helyett, így kizárólag Dawsonon múlt a döntés.

A gyeplabda versenyeit jövő szombattól augusztus 9-ig az Yves-du-Manoir-i Stadionban rendezik.