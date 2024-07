A kapus Mikler Roland csak tartalék lesz a magyar férfi kézilabda-válogatottban a párizsi olimpián.

A magyar szövetség közösségi oldalán pénteken megjelent videóban Chema Rodríguez szövetségi kapitány elmondta, hogy a 20 fős keretből a jobbszélső Krakovszki Zsolt, a balszélső Krakovszki Bence és a beálló Szöllősi Szabolcs maradt ki. A kapus Mikler Roland, a jobbszélső Rodríguez Álvarez Pedro és az irányító Hanusz Egon tartalék lesz.

„Nagyon nehéz döntés volt a keretszűkítés, hiszen olyan játékosokról kellett dönteni, akik ott voltak az idei Európa-bajnokságon és az olimpiai selejtezőn, és ahogy mondani szoktuk, egy család vagyunk” – mondta a szövetség oldalának Chema Rodriguez.

Amikor egy kis időre el kell búcsúznod a családod néhány tagjától, az nagyon nehéz pillanat.

Minden játékos rendkívül profi módon készül, nagyon köszönöm a munkát annak a három kerettagnak, aki nem jön velünk az olimpiára. Megértették, elfogadták a döntést, emiatt talán még a szokásosnál is büszkébb vagyok a csapatomra. Meg kellett most jelölnünk 14 játékost és 3 tartalékot is. Jelenleg az a döntés, hogy a 3 tartalék a kapusok közül Mikler Roland, valamint a jobbszélső Pedro Rodriguez és az irányító Hanusz Egon. Ez a jelenlegi döntés, természetesen ez változhat, hiszen van három cserelehetőségünk az olimpián” – mondta a szövetségi kapitány.

A párizsi olimpia kézilabdatornáján a csapatokat 14 játékos és három tartalék alkotja. Előbbiek az olimpiai faluban, utóbbiak azon kívül, szállodában laknak majd.

A magyar férfi válogatott jövő szombaton Győrben a szlovénok, július 19-én Stuttgartban a németek, 20-án szintén Stuttgartban a japánok ellen játszik felkészülési találkozót. Az olimpiai tornát július 27-én kezdi Egyiptom ellen, majd Argentínával, Norvégiával, a világbajnok Dániával és a címvédő, Európa-bajnok és házigazda Franciaországgal mérkőzik.