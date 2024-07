A 29 éves Steven van de Velde 2016-ban elcsábított, leitatott és megerőszakolt egy 12 éves brit lányt. A bíróság négy év börtönre ítélte, amelyből egyet le is töltött – ugyanakkor a neve élete végéig szerepel az Egyesült Királyság szexuális bűnözőket összegző nyilvántartásában.

Később visszatért a sportágához, és 2018 óta vesz részt nemzetközi versenyeken.

A hollandok döntése, miszerint a sportoló ott lehet az olimpiai strandröplabda-válogatottban, nemzetközi felzúdulást keltett. A Holland Röplabda Szövetség és a helyi olimpiai bizottság közös közleményt adott ki, amelyben azt hangsúlyozták, hogy szakértők véleménye szerint nulla a visszaesés lehetősége.

A közlemény emlékeztetett arra, hogy a játékos évek óta szerepel nemzetközi versenyeken, és a szabadulása után szakszerű kezelést kért és kapott.

Miután a játékos tudomást szerzett a kiválasztása körüli vitáról, nyilatkozataiban úgy fogalmazott, megérti, hogy a legnagyobb sportesemény előestéjén ez felkeltheti a nemzetközi média figyelmét. Ugyanakkor mély sajnálatát fejezte ki a nyolc évvel ezelőtti bűncselekmény miatt, amelyet élete legnagyobb hibájának nevezett.

A nemzetközi felháborodás valóban óriási, a Change.org online platformon petíció indult, amely követeli a holland kizárását a párizsi játékokról (ezt cikkünk megírásának pillanatában már 21 ezren írtak alá).

Négy év börtönbüntetésre ítélték, de csak 12 hónapot töltött le, míg egy ártatlan lánynak súlyos traumával kell élnie a hátralévő életet. Van De Velde piszkos múltját nem szabad a szőnyeg alá söpörni, és nem lehet a siker szimbóluma egy olyan rangos eseményen, mint az olimpiai játékok. Ez nem csak egy személyről szól, hanem az olimpiai játékok globális imázsáról és arról, hogy milyen társadalomban szeretnénk élni” – írta a petíció benyújtója, Lauren Muir.

(Warning ⚠️: Distressing themes) Thousands are signing a petition calling on the International Olympic Committee to disqualify Steven van de Velde, a Dutch volleyball player who in 2014 was convicted of r*ping a 12-year-old girl.

The Dutch Olympic Committee and the Dutch… pic.twitter.com/9WlgDqvblK

— Change.org (@Change) July 2, 2024