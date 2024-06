Magyar válogatott kézis is bekerült a szezon álomcsapatába

Győri-Lukács Viktória, a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC jobbszélsője bekerült az előző szezon álomcsapatába az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) szavazásán.

A szélső ugyan második helyen zárt a bajnokságban és a Magyar Kupában is, de emellett megnyerte a Bajnokok Ligáját a csapatával. A BL-győzelemhez 49 góllal járult hozzá, a bajnokságban 77 találatig jutott, az olimpiai kvótát kiharcoló magyar válogatottban 61 alkalommal volt eredményes.

