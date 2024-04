Klujber Katrin: Hihetetlen volt, hogy megcsináltuk és kijutottunk

Klujber Katrin szerint a magyar női kézilabda-válogatott játékosai egyszer sem csüggedtek a debreceni olimpiai selejtező során, ezért voltak képesek tornagyőztesként kvótát szerezni.

A Ferencváros jobbátlövője hétfőn az M4 Sport Kézilabda magazinjában elmondta: még bennük is elég sok kérdőjel van a remek teljesítményük és eredményeik kapcsán, mert az elmúlt időszak elég nagy hullámvasút volt számukra, a legutóbbi világbajnokság sem úgy sikerült, ahogy szerették volna – tizedikek lettek –, de nagyon sokan mellettük álltak és hittek bennünk, a játékosok pedig végig segítették egymást.

Sokat foglalkoztunk a mentális résszel, sokkal többet beszélgettünk egymással. Ennyi kommunikáció még nem volt közöttünk, ez is hozzájárult, hogy ilyen sikert értünk el

– vélekedett.

Klujber felidézte, hogy az elmúlt évek során néhányszor gödörbe kerültek, de mindig fel tudtak állni, és egy percig sem gondoltak arra, hogy ne sikerülne a kvótaszerzés. Megfogalmazása szerint a debreceni tornán a tét nagyságát és a hazai környezetet nem teherként élték meg, inkább élvezték a játékot.

A válogatott csütörtökön 49-11-re verte Nagy-Britanniát, pénteken 28-25-re nyert Svédország ellen, vasárnap pedig 37-28-ra múlta felül Japánt a Főnix Arénában. A svédek egyszer sem vezettek a magyarok ellen, és bár 7-7-nél és 17-17-nél is egyenlítettek, Klujber kiemelte:

egy percig sem adtuk fel, nem volt olyan, hogy csüggedtünk, mint eddig.

A torna előtt arról beszéltek egymás között, hogy miért ne sikerülhetne a kvótaszerzés, hiszen hazai pályán szerepelhetnek, és érezték, hogy nagyon jól összeállt a csapat. A nagy sikert követően pedig megállapították: ha képesek ilyen meccset játszani, mint a svédekkel szembeni volt, akkor nincs olyan ellenfél, akit ne tudnának legyőzni.

„Még mindig kiráz a hideg, és ez még néhány napig így lesz, mert úgy gondolom, egy sportolónak a nagy álma, hogy kijusson az olimpiára. Hihetetlen volt, hogy megcsináltuk és kijutottunk, de a pénteki mérkőzésen olyan lendületet kaptunk el és olyan önbizalmat gyűjtöttünk, hogy megállíthatatlanok voltunk vasárnap” – mesélte a junior világbajnok átlövő, aki Debrecenben 23 góljával a magyarok legeredményesebb játékosa volt.

Klujber szerint korábban fizikálisan sem volt mindenki tökéletes állapotban, de ez is megváltozott. A védekezést rengeteget gyakorolták, a Füzi-Tóvizi Petra, Papp Nikoletta védőpáros már az edzéseken is jól működött és a mérkőzéseken is hozták a kemény formájukat.

„Olyan lábmunkát és agresszivitást mutattak, amit nem biztos, hogy én végig tudtam volna csinálni” – mondta.

Klujber szerint a gólok, gólpasszok számán és eloszlásán is látszott, hogy mindenki mindent megtett a sikerért. A svédeket extra játékkal győzték le, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányi időszakának eddigi legjobb mérkőzésén, a japánokkal szemben pedig szorosabb meccsre számítottak, de örültek neki, hogy ilyen sima volt.

A videókon sokkal gyorsabbak voltak, mint amit a pályán tapasztaltunk. Ellenünk meglepően lassabbak voltak

– jelentette ki.

Klujber elmondta, belegondoltak, de felfogniuk még nem nagyon sikerült, hogy a 2021-es tokiói olimpiával ellentétben idén már szurkolók is lehetnek a csarnokban.

„Sokan mondták, hogy ez igazi olimpia lesz. Várjuk, hogy ott legyünk, mert egyrészt Európában lesz, ami nagy dolog, illetve a férfiválogatott is kijutott, és együtt leszünk ott a mezőnyben, ez hatalmas erőt adhat” – vélekedett.

Az olimpiai csoportok sorsolását kedden 17 órától rendezik Párizsban.