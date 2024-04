Kulcscsonttöréses bukással folytatódott a baszk horrorverseny

Ezúttal a Soudal Quick-Step versenyzői, Mikel Landa és Gil Gelders szenvedtek súlyos balesetet. A 34 éves spanyol versenyző, a 2018-as és a 2023-as viadal második helyezettje járt rosszabbul, őt nyakmerevítőben vitték őt kórházba, ahol a vizsgálatok megállapították, hogy kulcscsonttörést szenvedett.

A 21 éves belga Gelders könnyebben megúszta, a horzsolásait a helyszínen ellátták az orvosok.

De a Movistar versenyzője, Gonzalo Serrano is kénytelen volt feladni a versenyt.

A szakaszt a francia Romain Gregoire (Groupama–FDJ) nyerte, összetettben a dán Mattias Skjelmose (Lidl–Trek) vezet.

Collarbone fracture for @MikelLandaMeana after the crash in which he was involved on the penultimate stage of #Itzulia2024.

Read more about it and join us in wishing him a speedy recovery: https://t.co/gaAuljh5ob

Photo: @GettySport pic.twitter.com/a17zvAM5Xj

— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) April 5, 2024