„Inkább egy kicsit korán fejezzem be, semmint túl későn” – 45 éves koráig is játszhatna, mégis visszavonul a kézilabda állócsillaga

Mikkel Hansen 1987. október 22-én született Helsingörben, ahol sorsa eleve elrendeltetett, hiszen szülei egyaránt kézilabdáztak: édesapja, Flemming Hansen a legmagasabb szinten. Nem véletlen, hogy a 120-szoros válogatott játékos lett a kis Mikkel példaképe, majd első edzője.

„Annak ellenére, hogy apám nemzedékének egyik legjobb dán kézilabdázója volt, sohasem gyakorolt rám nyomást, sohasem tolt előre. Inkább példát és irányt mutatott. Mindig ott volt a háttérben, ha kellett, akkor fordulhattam hozzá tanácsért, de nem erőltette rám magát, nem szerette a nagy beszédeket” – nyilatkozta róla.

Mikkel Hansen 🇩🇰 announces his retirement for the end of this season and we will soon be without crazy goals like this ⭐ Three-time IHF World Player of the Year, three-time world champion, three-time World Championship MVP — the list goes on and on 🔥@DanskHaandbold pic.twitter.com/DaqM0e5t4x

— International Handball Federation (@ihfhandball) April 3, 2024