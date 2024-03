Lezúzott csukló és kibicsaklott boka után megismétlődik a tavalyi döntő Indian Wellsben

Akárcsak tavaly, idén is Carlos Alcaraz és Danyiil Medvegyev vívja a döntőt az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna férfi versenyében.

A Kaliforniában címvédő, kétszeres Grand Slam-bajnok spanyol fordulatos és magas színvonalú mérkőzésen verte az Australian Open-győztes Jannik Sinnert, aki 16 győzelem után először kapott ki idén.

A meccs legszebb labdamenete:

Mark it in your calendars, this day will be remembered for THAT point 📆@bnpparibasopen | #TennisParadise pic.twitter.com/Q0Hm27qw8h

— ATP Tour (@atptour) March 17, 2024