A magyar válogatott Szikora Melinda a francia élvonalbeli Chambray Touraine-ba igazol.

A 44-szeres válogatott kapus a német SG BBM Bietigheimet erősíti a szezon végéig, korábban megfordult a Kiskunhalas, az Alba Fehérvár, a Ferencváros és a Siófok csapataiban is. Jelenlegi együttesével 2022-ben és tavaly is bajnok, illetve kupagyőztes lett, sőt 2022-ben az Európa Ligát is megnyerte. A franclia klubbal két évre szóló szerződést írt alá.