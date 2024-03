Kilencnyilast dobva, körömrágós döntővel nyert European Tour-versenyt a csodatini

A hétvégén rendezték a PDC European Tour idei első állomását, ahol a 17 éves Luke Littler először nyert.

Persze a világbajnoki döntőig menetelő tinédzsernek ez volt az első Tourja is, így bizonyára örökre megjegyzi a Belgian Darts Opent. A Wiezében rendezett tornán José de Sousát, Krzysztof Ratajskit, Damon Hetát, Jermaine Wattimenát és Ricardo Pietreczkót intézte el a fináléban pedig a 2018-as világbajnok Rob Crosszal találkozott. Nagyon szoros meccset játszottak a felek, 5-5-nél azonban Littler egy brutálisan magabiztos kilencnyilast dobott.

LITTLER HITS A NINE-DARTER! ☢️🔥

LUKE LITTLER HAS STRUCK PERFECTION IN THE FINAL!

It’s yet more history from The Nuke as he pins a perfect leg in the final of his Euro Tour debut!

Starboy.

March 10, 2024