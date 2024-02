Idegenben villogott a Veszprém, egy hét múlva nagy rangadó vár rá a BL-ben

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia Nedim Remili remekül kezdett honfitársai ellen, gólokkal és gólpasszokkal segítette a vendégcsapatot, amely a nyolcadik percben már 5-2-re vezetett.

A folytatásban is rendkívül hatékony volt a magyar bajnoki címvédő támadójátéka, és amikor már öt találattal vezetett, a házigazdák időt kértek. Egyre jobb volt a védekezés és Rodrigo Corrales kapusteljesítménye is, ezért meglepetést jelentett, hogy a cseréket követően a Montpellier sorozatban háromszor betalált, ezzel felzárkózott 12-10-re.

A továbbiakban egy ideig felváltva születtek a gólok, majd a franciák egy 4-0-s sorozattal zárták az első félidőt. Hiába játszott sokkal jobban a Veszprém az első 14 percben, a szünetben 18-17-es hátrányban volt, írta tudósításában az MTI.

A második felvonás elején visszatért a bakonyiak kezdősora, amely ebben az időszakban is olyan fölényben volt, mint a meccs elején. Egy 7-1-es sorozattal 26-21-re elhúzott a Veszprém, és Momir Ilic vezetőedző ezúttal óvatosabban cserélt, így csapata másodszor már nem herdálta el az előnyét, s magabiztosan győzött.

Mikita Vailupau nyolc, Nedim Remili hét, Omar Jahja hat góllal, Rodrigo Corrales tíz, Mike Ulrich Jensen három védéssel járult hozzá a sikerhez. A házigazdáknál Sebastian Karlsson ötször talált be, Remi Desbonnet öt, Charles Bolzinger két védéssel zárt.

A tíz győzelemmel és három vereséggel álló Veszprém egy hét múlva a címvédő német SC Magdeburgot fogadja a csoportkör utolsó fordulójában, és amennyiben azt a meccset is megnyeri, negyeddöntőbe jut, és nem kell pályára lépnie a rájátszás első fordulójában.

Bajnokok Ligája, férfiak, B csoport, 13. forduló Montpellier HB (francia) – Telekom Veszprém 31-37 (18-17) Az állás:

1. (és továbbjutott) Barcelona (spanyol) 22 pont (439-372)

2. (és továbbjutott) SC Magdeburg (német) 22 (409-356)

3. (és továbbjutott) Telekom Veszprém 20

4. (és továbbjutott) Montpellier HB 12

5. (és továbbjutott) GOG (dán) 11

6. Orlen Wisla Plock (lengyel) 9

7. FC Porto (portugál) 8

8. RK Celje PL (szlovén) 0

A Kolstad vereségével továbbjutott a Szeged

Ami a másik csoportot illeti, a norvég Kolstad HB 31-23-ra kikapott a lengyel Industria Kielce otthonában, ezzel eldőlt, hogy a Szeged biztosan továbbjut a rájátszás első fordulójába.

A norvég bajnokcsapat és a Szeged között megmaradt a négypontos különbség az A csoport tabelláján, de már csak egy forduló van hátra, így a magyarok biztosan ott lesznek a rájátszás első körében, amelynek tétje a negyeddöntőbe jutás.

Ugyancsak eldőlt, hogy az RK Zagreb is továbbjutott, de ezt a horvátok azért be is biztosították, ugyanis hatalmas meglepetésre 28-26-ra legyőzték a francia PSG-t.

Az állás 1. (és negyeddöntős) THW Kiel (német) 20 pont

2. (és negyeddöntős) Aalborg HB (dán) 18

3. (és továbbjutott) Paris Saint-Germain (francia) 15 (394-379)

4. (és továbbjutott) Industria Kielce (lengyel) 15 (378-367)

5. (és továbbjutott) PPD Zagreb (horvát) 14

6. (és továbbjutott) OTP Bank-Pick Szeged 13

7. Kolstad HB (norvég) 9

8. Eurofarm Peliszter (északmacedón) 0